От разочарованной разведенки до счастливой «картошки». Как Николай Сердюков вернул Ксении Бородиной веру в любовь

После тяжелого расставания с Курбаном Омаровым телезвезда зареклась говорить о личном, однако летом 2024-го нарушила собственный принцип — настолько Ксении Бородиной не терпелось поведать всему миру о женском счастье.
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