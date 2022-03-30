ЦБ предложил российским банкам найти замену иностранной информбезопасности

Центробанк 28 марта направил российским банкам письмо, в котором призвал ввести "компенсирующие меры" для обеспечения информационной безопасности в условиях ухода с рынка России профильных зарубежных компаний и введенных международных санкций.
Центробанк 28 марта направил российским банкам письмо, в котором призвал ввести "компенсирующие меры" для обеспечения информационной безопасности в условиях ухода с рынка России профильных зарубежных компаний и введенных международных санкций.
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