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Царьград

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Люксембургский принц Фредерик де Нассау умер из-за редкой болезни в 22 года

Люксембургский принц Фредерик де Нассау умер из-за редкой болезни в 22 года

Принц Фредерик де Нассау умер в 22 года от редкой генетической болезни.Стала известна причина смерти 22-летнего принца Фредерика де Нассау, племянника великого герцога Люксембурга Анри.

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