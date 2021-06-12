Газета.ru

5 824 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс М
    Вас трахают как хотят и где хотят! А вы все равно лезете в эту жопу ради денег и ради славы, но не ради славы России,...Журова: Украина в...
  • Сергей Рузманов
    Боится Запад нашего коллективного медведя, трусы поганыеТренер Дьяченко з...
  • Сергей Рузманов
    Диагноз: хохлотвари - дебилыВерховная рада не...

Куба просит туристов не привозить наличные доллары

Куба просит туристов не привозить наличные доллары

Куба советует приезжающим в республику не брать с собой наличные американские доллары, так как они не будут приниматься к оплате и обмену на местные песо, сообщил первый заместитель председателя кубинского Центрального банка Франсиско Майобре Ленсе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх