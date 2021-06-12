Куба просит туристов не привозить наличные доллары

Куба советует приезжающим в республику не брать с собой наличные американские доллары, так как они не будут приниматься к оплате и обмену на местные песо, сообщил первый заместитель председателя кубинского Центрального банка Франсиско Майобре Ленсе.
Куба советует приезжающим в республику не брать с собой наличные американские доллары, так как они не будут приниматься к оплате и обмену на местные песо, сообщил первый заместитель председателя кубинского Центрального банка Франсиско Майобре Ленсе.
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