Эти видео из Сирии ужасны по двум причинам. То, как издеваются над людьми. И то, что люди, мужчины, оказались совершенно не готовы к такой ситуации.
По Сирии и не только (Строго +18)
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23 час.
Светлана
Я думаю что уже поздно. Правительство просрало страну.
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20 час.
Elena
Всех мигрантов из России вон - в свои кишлаки. Здесь они не нужны.
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15 час.
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