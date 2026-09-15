Ресторан «Чико» в Тамбове закроется после полутора лет работы

Общество, сегодня, 14:42 Фото: Алена Дуранчева, ПроТамбов Читайте также: Индюшиную ферму в Староюрьевском округе продают почти за 200 миллионов рублей (сегодня, 14:04) Трёхнедельного отключения горячей воды в Тамбове не будет (сегодня, 13:50) Центральный рынок потребовал вернуть прежние границы участка на Коммунальной (вчера, 17:59) Последних гостей ресторан примет в конце сентября.