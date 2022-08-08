Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции .
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