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Семейная ипотека составила 90% от всех выданных кредитов с господдержкой

Семейная ипотека составила 90% от всех выданных кредитов с господдержкой

В сентябре выдача льготной ипотеки для семей с детьми увеличилась на 4%. Рост мог быть еще выше, но его притормозила приостановка выдачи новых кредитов рядом банков из-за исчерпания лимитов, поясняют в Центробанке В сентябре 2024 года доля семейной ипотеки в общем объеме выдачи ипотечных кредитов с господдержкой составила 90%.

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