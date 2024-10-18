Семейная ипотека составила 90% от всех выданных кредитов с господдержкой

В сентябре выдача льготной ипотеки для семей с детьми увеличилась на 4%. Рост мог быть еще выше, но его притормозила приостановка выдачи новых кредитов рядом банков из-за исчерпания лимитов, поясняют в Центробанке В сентябре 2024 года доля семейной ипотеки в общем объеме выдачи ипотечных кредитов с господдержкой составила 90%.