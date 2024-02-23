Причины откуда берутся мешки под глазами

Социалист рассказал, как бороться с мешками под глазами. Постоянная отечность под глазами (или мешки) часто связана с проблемами со здоровьем, говорит Мадина Байрамукова, пластический хирург и косметолог.
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