«Не хватало темпа». Макс Ферстаппен – о дуэли с Норрисом и третьем месте

«Не хватало темпа». Макс Ферстаппен – о дуэли с Норрисом и третьем местеGetty Images / Red Bull Content PoolТрёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен рассказал, что всю гонку в Остине испытывал проблемы с управляемостью машины.