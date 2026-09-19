Новосибирцев атакуют лже-операторы Госуслуг с подменой номеров

В Новосибирской области зафиксирована новая схема обмана по телефону. Злоумышленники звонят гражданам, выдавая себя за операторов горячей линии портала Госуслуг, и заявляют о неполадках с их учётной записью.
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