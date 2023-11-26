Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Спасатели напомнили смолянам алгоритм действий при обнаружении БПЛА

Спасатели напомнили смолянам алгоритм действий при обнаружении БПЛА

Смолян попросили воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с БПЛА Главное управление МЧС по Смоленской области опубликовало алгоритм действий при обнаружении беспилотного летательного аппарата.

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