Спасатели напомнили смолянам алгоритм действий при обнаружении БПЛА

Смолян попросили воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с БПЛА Главное управление МЧС по Смоленской области опубликовало алгоритм действий при обнаружении беспилотного летательного аппарата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии