Эстония планирует установить буи с лезвиями на границе с Россией

ERR: в Эстонии для защиты от мигрантов в водах могут установить буи с лезвиями Эстонские власти изучают возможность установки буев с лезвиями вдоль водной границы, целью такого шага заявлена борьба с нелегальной миграцией, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на замглавы департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара.