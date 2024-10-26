БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Эстония планирует установить буи с лезвиями на границе с Россией

Эстония планирует установить буи с лезвиями на границе с Россией

ERR: в Эстонии для защиты от мигрантов в водах могут установить буи с лезвиями Эстонские власти изучают возможность установки буев с лезвиями вдоль водной границы, целью такого шага заявлена борьба с нелегальной миграцией, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на замглавы департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара.

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