Эстония планирует установить буи с лезвиями на границе с Россией

ERR: в Эстонии для защиты от мигрантов в водах могут установить буи с лезвиями Эстонские власти изучают возможность установки буев с лезвиями вдоль водной границы, целью такого шага заявлена борьба с нелегальной миграцией, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на замглавы департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии