«Зенит» выиграл все 6 матчей в сезоне с общим счетом 21:2. На победу над «Рубином» дают 1.54

«Рубин» примет «Зенит» во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл все 6 матчей в сезоне с общим счетом 21:2, в том числе у «Рубина» (4:0) во 2-м туре РПЛ.