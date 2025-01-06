В Алтайском крае наблюдается приток кадров в промышленность

Наибольший рост зафиксирован в производстве котлов и боеприпасов По итогам января-октября 2024 года численность занятых в обрабатывающих производствах Алтайского края выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Минпромэнерго региона.
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