В Алтайском крае наблюдается приток кадров в промышленность

Наибольший рост зафиксирован в производстве котлов и боеприпасов По итогам января-октября 2024 года численность занятых в обрабатывающих производствах Алтайского края выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Минпромэнерго региона.