БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"НИКТО НИЧЕГО НЕ ВИДИТ": У СЛЕДСТВИЯ ПОПРОСИЛИ ПОКАЗАТЬ ДОМА И МАШИНЫ ПОДЧИНЁННЫХ САФОНОВА

"НИКТО НИЧЕГО НЕ ВИДИТ": У СЛЕДСТВИЯ ПОПРОСИЛИ ПОКАЗАТЬ ДОМА И МАШИНЫ ПОДЧИНЁННЫХ САФОНОВА

ФОТО: ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRESS Публицист и историк Дмитрий Пучков считает, что нет смысла переживать из-за коррупции.

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Владимр Семкин
В советское время вор и чиновник не мог позволить себе шикарный дом машину так как сразу же бы попал в поле зрения ВЧК, а со времен хруща жти особи мечтали как бы им все перевернуть в стране чобы народ был быдлом а они вершители судеб и наконец они этого добились в 1991 году и теперь вор управляет а народ в рабстве идеологии вора, раз народу это нравится то что тут поделаешь
Анатолий Дрокин
Воровали всё время даже при Джугашвили и не боялись .Все миллионы держали в закромах.Забыл про цеховиков.Идеальной власти не было и не будет.Воровское быдло сплотилось ещё при Иване грозном.
Николай Николаевич
У чиновника всё было бесплатное:квартира,дача,машина и т.д. и т.п. Именно поэтому был разрушен СССР,Захотелось собственности.
Татьяна Бушмелева
Правильно Пучков сказал. "Огласите весь список" Он же не один так "жилы рвал на работе".
Валерий А
То, что происходило в ГАИ Ставрополья это же мизерная часть. К сожалению, всё так во всей области. Нечего винить одного начальника ГАИ. До сих пор никто не знал, что такое происходит? Знали, но никто же его не остановил. К сожалению, кризис системный!
Прохожий по жизни
Судя по фото из золота только сиденье унитаза. Жаль, что хозяин отсидит остаток жизни на постой пластмассе. А счастье было так близко.
Сергей Зеленюк
Чиновников никто не видит, ВЕДЬ ЭТО КОМАНДА ПРЕЗИДЕНТА И ломать этот устой никто не будет, Не для этого их назначают на такие должности , А простой народ и с зарплатой в 12 000 руб проживёт , будут на двух работах работать , ЦЕНЫ КАК ГРИБЫ ПОСЛЕ ДОЖДЯ РАСТУТ КТО БОЛЬШЕ НАВАРИТ А МЕР НИКАКИХ НЕ ПРИНИМАЮТ ВЕДЬ ЭТО ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ ТЕХ ЖИ ЧИНОВНИКОВ.

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