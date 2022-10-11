Виктор Парликов: "Цены на газ устаканятся"

Цены на природный газ на европейском рынке могут нормализоваться ближе к концу января - началу февраля, когда спадет паника и будет ясно, что имеющихся у стран запасов голубого топлива будет достаточно для прохождения остатка отопительного сезона.
Цены на природный газ на европейском рынке могут нормализоваться ближе к концу января - началу февраля, когда спадет паника и будет ясно, что имеющихся у стран запасов голубого топлива будет достаточно для прохождения остатка отопительного сезона.
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