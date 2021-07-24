Бывший генерал полиции назвал ложными слухи о роспуске ГИБДД

Экс-генерал Александр Михайлов прокомментировал слухи о ликвидации ГИБДД в России. Резонансные дела в отношении сотрудников Госавтоинспекции не указывают на скорую ликвидацию ведомства, заявил генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов.