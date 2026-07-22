Краткая мифология науки: наука — это миф…

Окончание, начало здесь Профессор Академии естествознания, директор Научно-исследовательского института судебных экспертиз «СТЭЛС» Александр Власов в конце этого года оканчивает еще и искусствоведческий факультет МГУ.
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