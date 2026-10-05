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Минское «Динамо» вывело Лиможа из списка травмированных. Он стал третьим бомбардиром прошлой регулярки КХЛ

Нападающий Алекс Лимож восстановился после травмы паха. «Алекс Лимож выведен из списка травмированных, а вот Сергей Калинин пополнил лазарет.

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