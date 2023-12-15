В Юрьев-Польском установили бронзового гуся в память о съёмках «Золотого телёнка»

На центральной площади Юрьев-Польского появились бронзовые шарф и шапка Остапа Бендера и гиря.В Юрьев-Польском установили арт-объекты в память о съёмках советского фильма по одноимённому роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой телёнок».