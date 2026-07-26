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Царьград

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Госдума предлагает новые меры борьбы с мошенничеством в России

Госдума предлагает новые меры борьбы с мошенничеством в России

Госдума внедряет меры против мошенников: более 21 млн русских применили самозапрет на кредиты. Вячеслав Володин сообщает, что с 1 сентября 2025 года через "Госуслуги" можно ограничить заключение договоров мобильной связи.

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