Госдума предлагает новые меры борьбы с мошенничеством в России

Госдума внедряет меры против мошенников: более 21 млн русских применили самозапрет на кредиты. Вячеслав Володин сообщает, что с 1 сентября 2025 года через "Госуслуги" можно ограничить заключение договоров мобильной связи.
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