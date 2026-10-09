Свердловская область завоевала 64 медали на Спартакиаде народов России

Сборная Свердловской области заняла пятое место в неофициальном командном зачёте Спартакиады народов России, завоевав 64 медали, из которых 22 — золотые.
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