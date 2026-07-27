В Рязани школы продолжают готовить к новому учебному году

В спортшколе олимпийского резерва «Единство» объединены баскетбольное и волейбольное отделения. В помещении на Радиозаводской, 35 планируют устраивать занятия группам начальной подготовки и учебно-тренировочным группам.
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