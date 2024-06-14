Чимаев снялся с боя с Уиттакером из-за болезни

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА), представитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хамзат Чимаев снялся с предстоящего боя против австралийского бойца Роберта Уиттакера в рамках турнира UFC Fight Night, запланированного на 22 июня.
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