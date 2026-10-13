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Газета.ру

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Аршавин назвал "Спартак", "Краснодар" и "Зенит" претендентами на победу в РПЛ

Аршавин назвал "Спартак", "Краснодар" и "Зенит" претендентами на победу в РПЛ

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «Матч ТВ» заявил, что на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) будут претендовать три команды.

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