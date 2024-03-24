Герои "Крокуса": истории тех, кто спас сотни людей при теракте

Известия/Эдуард Корниенко Спустя сутки после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" продолжают появляться истории о том, как люди, те, кто находился внутри, помогали друг другу в первые, самые страшные минуты.
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