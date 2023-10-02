Русские военные под Бахмутом взяли в плен 2 группы мобилизованных ВСУшников

Две группы солдат ВСУ сдались на линии соприкосновения на северо-западе от Бахмута.Военные 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен две группы украинских военнослужащих в районе Бахмута, сообщил РИА Новости русский разведчик, выполняющий боевые задачи в этом районе.