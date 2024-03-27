После главной битвы – очередь Одессы. Макрон допустил неверный шаг: французов уже вывозят спецбортами

М Мария Войско лягушатников попёрли из Африки. Халява даром вывозить из Нигера уран накрылась медным тазом. С позором сбежали. Но боевой задор остался - решили сбежавших от армии Нигерии войска бросить на Россию. Честное слово, не знаешь, смеяться, или плакать от угроз Макрона. Сбежать от армии Нигерии и после этого пугать угрозами первую армию в мире! Совсем Макрон сдурел.

Natalija Osminina Я же объясняла уже много раз- Макрон по приказу Лондона пугал европейцев Третьей Мировой. Своей цели добился, европейцы поняли, что их всех отправят на мясо. либо будет ядерная война на их территории. Теперь в преддверии множества летних ваыборов в ЕС. надо ждать смены элит и распада ЕС. Чего Лондон и добивается.