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После главной битвы – очередь Одессы. Макрон допустил неверный шаг: французов уже вывозят спецбортами

После главной битвы – очередь Одессы. Макрон допустил неверный шаг: французов уже вывозят спецбортами

Ежедневно конфликт на Украине усугубляется. Биполярные заявления Макрона о вводе французских войск в зону конфликта и начале сухопутной операции в Одессе и Харькове сменяются диаметрально противоположными речами.

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Комментарии
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М
Мария
Войско лягушатников попёрли из Африки. Халява даром вывозить из Нигера  уран накрылась медным тазом. С позором сбежали. Но боевой задор остался - решили сбежавших от армии Нигерии войска бросить на Россию. Честное слово, не знаешь, смеяться, или плакать от угроз Макрона. Сбежать от армии Нигерии и после этого пугать угрозами первую армию в мире! Совсем Макрон сдурел.
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3 час.
Natalija Osminina
Я же объясняла уже много раз- Макрон по приказу Лондона пугал европейцев Третьей Мировой. Своей цели добился, европейцы поняли, что  их всех отправят на  мясо. либо будет ядерная война на их территории. Теперь в преддверии множества  летних ваыборов в ЕС. надо ждать смены элит и распада ЕС. Чего Лондон и добивается.
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3 час.
Natalija Osminina
Теракт в Крокусе - это тоже рука Лондона. правда дурачок Макрон еще надеялся, что  в результате ему достанется Одесса. Типа от такого предупреждения Путин пойдет на сговор с Лондоном и Францией..
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3 час.

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