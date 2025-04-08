Полицейские Ненецкого автономного округа продолжают проводить профилактическую работу в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» участковые уполномоченные полиции УМВД России по Ненецкому автономному округу проводят профилактическую работу в сельских населённых пунктах региона, предупреждая граждан о последствиях потребления и распространения наркотических средств.