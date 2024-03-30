Студенты Москвы считают достойной стипендию в 23700 рублей

По их мнению, на эти деньги можно экономно закупиться продуктами на месяц.Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы Superjob, московские студенты считают более менее достойной для жизни стипендию в размере 23700 рублей, однако, на такие деньги, по их мнению, можно купить лишь пропитание.