Диетологи нашли самый простой способ похудеть

Американские диетологи из Академии питания нашли самый простой способ сбросить лишний вес. Как сообщает телеканал CNN, специалисты посоветовали людям, мечтающим привести тело в безупречную форму, жевать жевательную резинку по пять-шесть раз в день.
Американские диетологи из Академии питания нашли самый простой способ сбросить лишний вес. Как сообщает телеканал CNN, специалисты посоветовали людям, мечтающим привести тело в безупречную форму, жевать жевательную резинку по пять-шесть раз в день.
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