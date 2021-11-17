Пятый канал

30 915 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Борисов
    Предавшая раз,никогда не остановится и нужно быть идиотом,чтобы повторно вступить "туда же"!!!Любовь-морковь? М...
  • Jnas Levison
    Господи, когда же уберут эту не нужную структуры из бюджета страны вместе с её ненужным руководителем!? Спят, спят по...В Совфеде предлож...
  • Геннадий Бережнов
    Ужесточить, повысить штрафы за аппараты и техосмотр. А самогон то он лучше всех производителей водки, а вот справится...В Совфеде предлож...

Диетологи нашли самый простой способ похудеть

Диетологи нашли самый простой способ похудеть

Американские диетологи из Академии питания нашли самый простой способ сбросить лишний вес. Как сообщает телеканал CNN, специалисты посоветовали людям, мечтающим привести тело в безупречную форму, жевать жевательную резинку по пять-шесть раз в день.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх