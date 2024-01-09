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FTimes

102 подписчика

Шокирующий скандал: Популярный блогер Сергей Косенко преднамеренно бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб

Шокирующий скандал: Популярный блогер Сергей Косенко преднамеренно бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб

Шокирующий скандал: Популярный блогер Сергей Косенко преднамеренно бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб Татьяна СергееваСергей Косенко, известный блогер с миллионной аудиторией, оказался в центре скандала после провокационного поступка, который вызвал негодование и возмущение среди его подписчиков.

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Комментарии
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Natalya Dolgushina
Что за бред?! что с ребенком случится на сугробе? &quot;Бросил&quot;...
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