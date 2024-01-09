Шокирующий скандал: Популярный блогер Сергей Косенко преднамеренно бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб Татьяна СергееваСергей Косенко, известный блогер с миллионной аудиторией, оказался в центре скандала после провокационного поступка, который вызвал негодование и возмущение среди его подписчиков.