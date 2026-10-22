Профессор, вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов, заведующий лабораторией факультета естественных наук Новосибирского государственного университета оценил, стоит ли бояться новых случаев заражений вирусом Шамонда.
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