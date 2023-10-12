Забава, Любава, Алёнушка. Сказ о том, как чудище превратилось в добра молодца

На большой сцене окружного Центра национальных культур 9 и 10 октября прошли генеральные репетиции сказки «Аленький цветочек» перед гастролями по округу театральной студии воскресной школы храма Петра и Павла.
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