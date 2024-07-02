В Орловской области завершено расследование уголовного дела о коррупционных преступлениях в сфере транспорта

Следственными органами СК России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Федерального казённого учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства», который обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.
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