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Кайри Ирвинг финтом уложил на паркет Аарона Холидэя и забросил 3-очковый

Кайри Ирвинг финтом уложил на паркет Аарона Холидэя и забросил 3-очковый

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг стал автором эффектного момента в матче с «Хоукс» (108:107). Ирвинг финтом уложил на паркет опекавшего его Аарона Холидэя, после чего забросил 3-очковый.

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