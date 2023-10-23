Диетолог Березников предостерег от похудения из-за рисков для метаболизма

Завкафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников заявил, что резкое похудение к Новому году, которое практикуют многие представительницы женского пола, может привести к большим проблемам со здоровьем.
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