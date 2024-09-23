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Петербуржцев ждет холодный понедельник

Петербуржцев ждет холодный понедельник

Дождей не будет. В Северную столицу пришла осень. Температура воздуха резко опустилась — если в выходные в городе было до +17°, то сегодня, в понедельник, днем ожидается только +14°, сообщает Гидрометцентр.

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