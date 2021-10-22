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В Туве завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы по факту незаконного оборота наркотических средств

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Тыва окончено производство по уголовному делу в отношении участников организованной группы, обвиняемых в осуществлении покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч.

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