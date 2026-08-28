Rockstar показала 26 минут геймплея GTA VI и раскрыла новые детали игры

Rockstar Games провела расширенную презентацию Grand Theft Auto VI, впервые подробно показав геймплей игры.
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