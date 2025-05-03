Адейеми набрал 11 очков с «Вольфсбургом», Гирасси – 10. Оба игрока «Дортмунда» забили по 2 гола

Карим Адейеми вышел на замену на 67-й минуте и дважды забил: на 69-й и 73-й минутах. Всего за матч у полузащитника дортмундской «Боруссии» 11 очков в фэнтези-турнире Бундеслиги на Спортсе (+1 за игру, +10 за голы), его выбрали 7,53% игроков.