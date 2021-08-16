Депутат Госдумы от Свердловской области снимается с выборов. «Прямое указание из Москвы»

Дмитрий Ионин 16 августа отнесет документы в избирком о снятии с выборов Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин в понедельник, 16 августа, снимется с выборов в федеральный парламент по Березовскому одномандатному округу №170 (Свердловская область).