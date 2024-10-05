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Елисейский дворец осудил слова Нетаньяху о "позорном" предложении Макрона

Елисейский дворец осудил слова Нетаньяху о "позорном" предложении Макрона

Елисейский дворец счел слишком резкой реакцию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на предложение президента Франции Эммануэля Макрона прекратить поставки оружия, которые могут быть использованы в боевых действиях в Газе, передает BFMTV.

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