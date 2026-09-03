Нам не видать обещанного производства ракет Patriot на Украине – Бортник

Вчерашнее заявление госсекретаря США Марка Рубио о том, что даже при получении Украиной лицензии на производство противоракет к комплексам ПВО Patriot – на строительство таких заводов уйдет несколько лет, означает, что США фактически официально признались – ракет не будет.