Семь пророчеств святых старцев: духовные ориентиры для России в эпоху перемен Ирина ВальковаВ условиях сложной политической и моральной обстановки современная Россия всё чаще обращает свой взгляд в прошлое, к словам духовных наставников, чьи пророчества, оставленные ещё в XIX–XX веках, сегодня обретают особую актуальность.