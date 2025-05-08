Семь пророчеств святых старцев: духовные ориентиры для России в эпоху перемен Ирина ВальковаВ условиях сложной политической и моральной обстановки современная Россия всё чаще обращает свой взгляд в прошлое, к словам духовных наставников, чьи пророчества, оставленные ещё в XIX–XX веках, сегодня обретают особую актуальность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии