АдГ побеждает на выборах в Саксонии-Анхальт после обработки 100% бюллетеней

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с большим отрывом одерживает победу на выборах в региональный парламент (ландтаг) немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт, набирая 43,8 процента голосов после подсчёта 100 процентов бюллетеней, сообщила избирательная комиссия региона.
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