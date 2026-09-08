Ветеринары предложили методы успокоения тревожных кошек

В случае тревожного поведения вашего питомца важно обратиться к ветеринару или зоопсихологу. Эти специалисты помогут выявить причины беспокойства у кошек и дадут рекомендации по взаимодействию с ними, чтобы улучшить их самочувствие в будущем.