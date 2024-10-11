Глава КНР призвал беречь пенсионеров

Надо стараться сделать так, чтобы пожилые люди в Китае жили обеспеченной и насыщенной жизнью. С таким призывом обратился председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии Дня пожилых людей, который в этом году в Китае отмечается 11 октября.