Европейские золотые ETF привлекли рекордные $7,9 млрд

Европейские биржевые фонды, обеспеченные физическим золотом, в августе 2026 года привлекли рекордные $7,9 млрд и увеличили запасы металла на 54,2 тонны, следует из отчета Всемирного совета по золоту (WGC).
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