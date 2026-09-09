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Европейские золотые ETF привлекли рекордные $7,9 млрд

Европейские биржевые фонды, обеспеченные физическим золотом, в августе 2026 года привлекли рекордные $7,9 млрд и увеличили запасы металла на 54,2 тонны, следует из отчета Всемирного совета по золоту (WGC).

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